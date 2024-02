Genoa-Atalanta, gol di Scalvini annullato per fuorigioco: ecco cosa è successo

La gioia del gol, la per esultare e poi la lunga attesa per un controllo al Var. Questo è successo a Giorgio Scalvini in Genoa-Atalanta dopo che al 76' ha trovato la rete dell'1-3. Dopo una carambola in area, in cui ha perso anche uno scarpino, il centrale ha calciato in porta di sinistro superando Martinez. Una gioia incontenibile per il centrale che, però, ha visto annullarsi la sua rete dopo un lungo check al Var per fuorigioco.

Cosa è successo

Ci sono voluti sei minuti per la squadra arbitrale a Lissone per decretare se il gol fosse valido o meno. A far annullare tutto è stata la posizione di Pasalic, che gioca un ruolo attivo nell'azione deviando di poco la sfera.

Il croato al momento del tiro è oltre la linea del pallone di poco e proprio il suo tocco ha portato ad annullare il tris atalantino. All'82' il gioco è potuto riprendere con la rete prontamente annullata da Colombo.