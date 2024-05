Atalanta, Gasperini punge la Roma: «Recupero con la Fiorentina? Non è stata rimandata per un codice giallo»

Gian Piero Gasperini non le manda a dire. Al termine della partita con la Salernitana, vinta dall'Atalanta 2-1 in rimonta, il tecnico ha deciso di pungere la Roma e nello specifico De Rossi. L'allenatore dei giallorossi aveva parlato al termine della partita con la Juventus proprio della partita dei bergamaschi contro la Fiorentina. Ai microfoni di Dazn, il tecnico ex centrocampista aveva affermato che «giocare così in ritardo il recupero falsa il campionato».

Gasperini attacca De Rossi

Queste parole non sono piaciute al sessantaseienne che ha deciso di rispondere al termine del match con la Salernitana: «Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana e questo aspetto a lungo andare ci ha penalizzato. Non è colpa nostra se non si conosce ancora la data del recupero con la Fiorentina, ma in quella circostanza è successo qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo».

Il riferimento è chiaramente a Udinese-Roma, rinviata a causa del malore di Ndicka. Inizialmente in molti pensavano potesse essere qualcosa di grave, con il centrale che ha abbandonato il campo in barella. Le prime impressioni portavano a pensare a un malore cardiaco, mentre gli esami hanno evidenziato uno penumotorace. Questo era stato causato da uno dei tanti colpi ricevuti da Lucca che ha battagliato con il centrale ivoriano.

Che la situazione fosse grave non era solo un'impressione della Roma e dei giocatori in campo, ma anche delle altre squadre che hanno seguito la vicenda. La stessa Atalanta, infatti, ha mostrato la sua vicinanza a Ndicka con un post su X: «Forza Evan!».