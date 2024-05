Virtus Roma al cardiopalma, vittoria in rimonta su Recanati: gara 1 finisce 69-67

La stoppata di Adriele Zoffoli regala la vittoria alla Virtus Roma. Gara 1 contro Recanati del campionato di B interregionale si conclude 69-67. Un finale da brividi. Con i padroni di casa che rimontano nel quarto periodo, dopo tre quarti di partita costretti a rincorrere. A 3 minuti dalla fine arriva il sorpasso. E lo firma Gianluca Giorgi. La sua tripla fa esplodere i tifosi. 64-61. Ma non è ancora finita. Nell'ultimo possesso gli ospiti hanno la possibilità di pareggiare. Il 21enne allenato da coach Alessandro Tonolli ha però un piano diverso. Stoppa l'avversario e grida insieme al pubblico. L'appuntamento è per sabato 11 alle 21.15. Per un'eventuale gara 3, invece, la data è fissata a mercoledì 15, ore 20.30.