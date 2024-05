Atalanta-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e quando si gioca lo scontro diretto per la Champions League

La trentaseiesima giornata di Serie A vede sfidarsi Roma e Atalanta in uno scontro diretto per la Champions League. I bergamaschi sono riusciti a vincere in rimonta contro la Salernitana 2-1 e hanno conquistato così una vittoria importante per l'aggancio proprio ai giallorossi. I due club, infatti, ora sono quinti a 60 punti e lo scontro diretto decide la corsa alla prossima competizione della Uefa. I giallorossi vengono da una vittoria e due pareggi nelle ultime tre giornate, con l'ultima gara con la Juventus finita 1-1.

Roma, l'Atalanta batte la Salernitana e diventa quinta: cosa serve ora per la Champions League, tutti gli incroci