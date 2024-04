Sassuolo-Milan, due gol annullati a Chukweze per fuorigioco: cosa è successo

Il Milan ha raggiunto il pareggio contro il Sassuolo in rimonta, grazie a una grande prestazione di Chukwueze e dei compagni con Okafor che ha siglato il 3-3 nel finale di partita. Partenza in salita per i rossoneri che vanno subito sotto 2-0, ma poi Leao accorcia. Nel secondo tepo Laurentié firma il 3-1, ma poi Jovic e Okafor chiudono la contesa. Il risultato per il Milan sarebbe potuto essere anche più largo grazie a due reti di Chukwueze che ha segnato due reti, una per tempo, ma l'arbitro le ha annullate entrambe per fuorigioco.

Premi Serie A, dall'Inter alla Saleritana: quanto guadagneranno i club italiani dalla classifica

Cosa è successo

Il primo gol dell'esterno nigeriano è arrivato al 18', un colpo di testa sul secondo palo che on ha lasciato spazio a Consigli. L'estremo difensore non è riuscito a deviare il pallone, ma a salvarlo ci ha pensato il fuorigioco semiautomatico. Secondo la tecnologia, infatti, il calciatore del Milan era leggermente oltre i difensori del Sassuolo al momento del cross, con la spalla che superava la linea.

Questione di centimetri, ma comunque validi per rendere la rete non valida.

Dopo la ripresa, sempre il numero 21 aveva segnato il gol del momentaneo 3-3, ma sempre il fuorigioco semiautomatico è intervenuto a bloccare la gioia dei rossoneri per il pareggio. Al momento del lancio, infatti, l'esterno d'attacco era leggermente oltre la linea difensva degli emiliani con una spalla. Il calcio di sinistro preciso all'angolino lontano è stato così annullato di nuovo per fuorigioco.

Il rigore di Musah

Un altro episodio che ha fatto discutere molto i tifosi del Milan è il rigore chiesto da Musah per un fallo nei pressi dell'area di rigore. Il centrocampista statunitense era stato fermato da Boloca a pochi centimetri dalla linea e non è chiaro se il contatto sia avvenuto dentro o fuori l'area. Per Massa, però, è tutto regolare e il Var non interviene. Da Lissone non hanno potuto fare nulla perché le immagini non chiariscono bene se il fallo avvenga fuori o dentro l'area.