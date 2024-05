Eurovision 2024, le pagelle dei look della prima semifinale: Irlanda satanica (2), Moldavia sexy (10)

Tutto pronto per l'Eurovision 2024 . L'Eurovision Song Contest torna più forte che mai e come sempre fa parlare di sè, non solo per le canzoni e le esibizioni, ma anche per i look. Tante le star attese stasera alla festa della musica che, come tutti gli anni, speriamo ci regalino momenti iconici.

L'evento ci ha abituati a look sempre più fuori dagli schemi: impossibile dimenticare l'anno scorso i look di Wild Youth, immerso nelle paillettes che sembrava un po' Elvis un po' un cugino di Campagna o quelli dei Let 3 con gonna e baffi, un po' Queen un po' Elio e le Storie Tese. Cosa aspettarci stasera? Non vediamo l'ora di scoprirlo.