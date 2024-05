Dybala sostituito al 45' di Roma-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Cosa sappiamo

Daniele De Rossi ha scelto di sostituire Paulo Dybala al termine del primo tempo di Roma-Juventus. L'argentino non è neppure rientrato in campo dopo i primi 45 minuti e certamente non per scelta tecnica. Fino a ieri in conferenza l'allenatore giallorosso aveva dichiarato: «Paulo gioca finché sta in piedi».

Cosa c'è dietro la sostituzione di Dybala

Evidentemente la 'Joya' non riusciva più a stare in campo e, in vista del ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen e lo scontro diretto contro l'Atalanta, De Rossi non vuole assolutamente rischiare di aggravare la situazione. Non è ancora chiaro quale sia il problema dell'argentino che però si è toccato in alcune occasioni durante il primo tempo. Probabilmente un problema muscolare non ancora definito.