Mattarella: «Rafforzare la rete contro il tumore al seno»

"Quella delle Donne in Rosa è una manifestazione di volontà e di capacità di aiutare a sconfiggere il cancro del seno. Il tumore al seno è un pericolo insidioso, ma l’attività che si svolge costituisce un baluardo di grande importanza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , incontrando al Quirinale una delegazione dell'Associazione Komen Italia in occasione della XXV edizione dell'evento "Race for the Cure".sat/gsl (Fonte video: Quirinale)]