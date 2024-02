Alberto Mandolesi, morto a 76 anni lo storico giornalista da oltre 40 anni voce della Roma tra radio e tv

È morto all’età di 76 anni Alberto Mandolesi, storico giornalista legato alla Roma da oltre 40 anni e cronista di tv e radio locali della Capitale. Un uomo solare, sorridente e pacato, che ha fatto della passione il suo lavoro.

Chi era Alberto Mandolesi

Ha raccontato per anni la Roma sin dai tempi di Liedholm quando i giallorossi arrivarono in finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Ha ospitato nelle sue trasmissioni un giovanissimo Francesco Totti e fatto la cronaca del suo esordio in campo in Brescia-Roma nel 1993.

Ieri allo stadio in tribuna Tevere, in occasione della partita contro l’Inter i tifosi gli hanno dedicato uno striscione «Forza Alberto, raccontaci un altro gol!». Oggi si è spento e il mondo giallorosso è in lutto.