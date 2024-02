Bonucci sfiora la rissa: duro faccia a faccia con l'allenatore avversario nell'intervallo

Leonardo Bonucci continua a far parlare di sé anche in Turchia. Nel mirino non c'è stata una giocata in particolare, ma il comportamento dell'ex Juventus che ha sfiorato al rissa in Fenerbahçe-Alanyaspor. Il difensore è stato protagonista di un duro faccia a faccia con l'allenatore avversario proprio all'entrata del tunnel per gli spogliatoi sfiorando la rissa. Le due squadre si stavano recando nella pancia dello stadio per la fine del primo tempo, ma è in quel momento che la tensione si è fatta sentire.

Cosa è successo

La partita era molto nervosa, con diversi falli da una parte e dall'altra. All'imbocco del tunnel per tornare negli spogliatoi, Bonucci non ha nascosto il suo nervosismo e ha spintonato da dietro un giocatore avversario. Il gesto non è piaciuto al tecnico dell'Alanyaspor, Fatih Tekke, che ha ripreso il difensore dando vita a un duro faccia a faccia.

Bonucci Alanyasporlu antrenöre saldırmış kavga etmiş orada bir gözlemci yok mu bu adama ceza verecekpic.twitter.com/49sMIcDywT — Berke ☘️ (@Nelssonizm25_) February 11, 2024