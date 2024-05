Monza-Lazio, Zaccagni sostituito dopo 30 minuti: scaglia una bottiglietta in panchina e va subito negli spogliatoi

Un primo tempo non perfetto per la Lazio che ha concluso il primo tempo in vantaggio 1-0 contro il Monza. A sorprendere tutti i tifosi biancocelesti è stata la decsione di Igor Tudor di far uscire Zaccagni dopo appena 32 minuti. L'attaccante, infatti, è stato sostituito ancora prima della fine del primo tempo e non ha nascosto la rabbia per la scelta del croato. Al suo posto è entrato Casale, che è subentrato cercando di placare gli animi del numero 20 che ha scagliato una bottiglietta di acqua in panchina.

Cosa è successo

Al momento del cambio, l'ex Hellas Verona non è apparso per niente contento, non rimanendo neanche in panchina e andando subito negli spogliatoi. La rabbia dell'attaccante sembra essere dovuta soprattutto dal giallo ricevuto dall'arbitro Pairetto.

Alcuni suoi interventi duri, poi, hanno fatto preoccupare il tecnico della Lazio che ha preferito prevenire ed evitare una sostituzione che avrebbe potuto compromettereu una partita importante per la corsa Champions League.