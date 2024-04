Real Madrid-Barcellona, Laporta tuona: «Chiederemo di rigiocare la partita»

Real Madrid-Barcellona ha scosso la Liga, con i blancos che hanno vinto 3-2 in questo ennesimo Clasico della storia. La partita ha visto Ancelotti allungare sugli eterni rivali e mantenere il primo posto in classifica. Il successo, però, non è arrivato senza polemiche. Anzi, dopo il triplice fischio sui social i tifosi hanno urlato allo scandalo, soprattutto quelli dei blaugrana che hanno criticato il Var e gli arbitri. Il direttore di gara e i suoi collaboratori, infatti, sono finiti nell'occhio del ciclone per non aver visto un gol di Lamine Yamal. Proprio su questo episodio è tornato a parlare Joan Laporta, presidente del Barcellona che, ai canali della società, ha anche paventato l'ipotesi di poter rigiocare la partita.

Bellingham sancisce il 3-2 del Real Madrid sul Barcellona al 90': al Bernabeu la vittoria dei blancos sa di verdetto per la Liga

Laporta: «Chiederemo di rigiocare»

«Come presidente del Barcellona, voglio rendere noto tutta la mia insoddisfazione per l'uso improprio del Var in una delle partite più importanti al mondo». Così esordisce il numero 1 del club, che continua: «Vogliamo essere certi di quello che è successo ed è per questo che vi comunico che il FC Barcelona chiederà immediatamente al Comitato Tecnico degli Arbitri e alla Federcalcio spagnola di fornirci tutte le immagini e le registrazioni audio che sono state generate dalla giocata. Se, una volta analizzata questa documentazione, il Club capirà che c'è stato un errore nella valutazione del gioco, prenderemo tutte le misure appropriate per ribaltare la situazione, senza escludere, ovviamente, qualsiasi azione legale che possa essere necessaria».

Poi, il duro comunicato continua: «Se verrà confermato che si trattava di un gol regolare, andremo oltre e non escludiamo di chiedere la ripetizione della partita, come è accaduto in una gara europea a causa di un errore del VAR. Infine, vorrei sottolineare che, anche se ci concentreremo su questa azione, non siamo d'accordo con diverse azioni nel corso della partita che, sebbene potessero essere consultate dal VAR, sono state incomprensibilmente ignorate dall'arbitro».

Cosa hanno detto il Var

Marca ha reso note anche le parole di Sanchez Martinez, addetto al Var, che avrebbe comunicato con il fischietto Soto Grado: «Non ci sono le prove che il pallone sia entrato».

Delle parole che quindi spiegano cosa sia successo tra i membri della squadra arbitrale al momento della decisione. La Lega spagnola non ha ancora acquistato la Goal Line Technology, a differenza della Serie A, con il sistema che costa in totale 4 milioni di euro.