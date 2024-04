Lazio, Luis Alberto segna con il Genoa ma l'esultanza sorprende tutti: cosa è successo

Genoa-Lazio è stata decisa dalla rete di Luis Alberto che ha segnato nel secondo tempo della partita. Il centrocampista spagnolo si è fatto trovare pronto al centro dell'area sul cross di Kamada, passato anche per il velo di Vecino che ha mandato fuori tempo i difensori liguri. L'ex Liverpool non ci ha pensato su due volte e ha gonfiato la rete calciando a botta sicura. Una rete che vale i tre punti, con i tifosi biancocelesti che sono esplosi di gioia, soprattutto per l'esultanza.

Luis Alberto e l'esultanza in Genoa-Lazio: cosa è successo

Per festeggiare il gol dell'1-0, valso poi la vittoria finale, Luis Alberto è corso verso il settore ospiti indicando lo stemma della Lazio sul suo petto.

Un gesto emblematico che ha sorpreso molti tifosi biancocelesti date le dichiarazioni dei giorni scorsi. Al termine della gara vinta con la Salernitana 4-1, lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Dazn annunciando l'addio: «Non voglio più prendere un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione». Delle parole che hanno creato creato scalpore nell'ambiente capitolino, ma ora questa esultanza chiarisce la situazione, con il trentunenne che ha voluto sottolineare il suo amore per il club.

La storia di Luis Alberto alla Lazio

Arrivato nel 2016 per 4 milioni dopo una stagione non convincente al Liverpool, dove giocava da esterno, Luis Alberto gioca solo 9 partite nella prima stagione. La seconda lo vede entrare in pianta stabile tra i titolari dei biancocelesti segnando ben 11 reti e fornendo 14 assist in campionato. Nell'annata 2018/2019, invece, i numeri calano con 27 gare, 4 gol e 5 assist. Nella stagione successiva, poi, lo spagnolo torna a giocare con più continuità, segnando 6 gol e fornendo 16 assist in 36 partite di Serie A. Nell'annata 2020/2021 segna 9 reti e mette a segno solo 2 passaggi vincenti per i compagni, mentre in quella successiva finisce 5 volte sul tabellino dei marcatori realizzando ben 11 assist. Tra il 2022/2023, invece, sono 6 i gol e 7 gli assist, mentre quest'anno è già a 5 reti e 7 assist. In totale, le partite giocate con la Lazio sono 303 in tutte le competizioni con 52 gol e 76 assist.