Rischio maltempo a Roma. In base alle previsioni, ci potrebbe essere una vera e propria "bomba d'acqua". Un improvviso acquazzone come è accaduto ieri mattina. Se il beltempo prevale, il vento porta nubi minacciose che si possono scatenare in piogge improvvise. Vediamo insieme le previsioni di 3bmeteo e ilmeteo.it.

