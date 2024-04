Inter-Cagliari, gol di Viola ma l'assist di Lapadula è col braccio: cosa è successo

Grande polemica per Inter-Cagliari, con i sardi che hanno trovato il gol del 2-2 grazie a un tocco di mano di Gianluca Lapadula. L'attaccante peruviano è stato protagonista di una giocata che ha servito al centro dell'area Viola. Il centrocampista numero 10 è stato libro di calciare al volo a pochi metri da Sommer trafiggendolo e pareggiando il risultato. Grandi festeggiamenti per i calciatori sardi che hanno conquistato un punto importante a San Siro. Proteste, invece, per calciatori e tifosi nerazzurri che sui social hanno chiesto a gran voce il fallo di mano.

Cosa è successo

All'83' Un pallone spiovente al limite dell'area viene spedito in avanti da Prati che ha trovato Lapadula. L'attaccante si era infilato bene tra le maglie dei difensori avversari e al momento di controllare il pallone, questo lo colpice sul braccio. La traiettoria diventa perfetta per Viola che arriva a rimorchio e calcia in porta a botta sicura superando Sommer. L'arbitro non è intervenuto così come il Var ha lasciato correre, scatenando le proteste dei nerazzurri.

Anche Luca Marelli, opinionista arbitrale per Dazn ha confermato come l'azione dovesse essere annullata per il tocco di mano dell'ex Milan.