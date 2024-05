Eurovision 2024, cosa è successo? Top e flop prima serata: dal perizoma della Finlandia alla kefiah al polso di Saade (escluso)

Una serata densa di spettacolo. Ma soprattutto dai ritmi serratissimi. La prima semifinale dell'Eurovision 2024 si è chiusa alle 23.25, dopo appena 1 ora e 25 di trasmissione. Ma anche se siamo andati tutti al letto presto, lo show non è mancato: tra i momenti destinati a rimanere nella storia del contest il cantante della band Finlandese "Windows95Man" che esce da un gigantesco uovo in perizoma, mostrando il lato b al pubblico. Ma anche l'irlandese Bamby Tough che si è esibita in una coreografia che ricordava un rito satanico, tra fiamme e stelle illuminate. Ecco i momenti top e flop della serata.