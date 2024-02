Juventus-Udinese: i tifosi friulani assenti alla trasferta, la nota ufficiale

Domani sera Juventus e Udinese chiuderanno la 24a giornata di Serie A con il consueto match del Monday night. I tifosi della Curva Nord dell'Udinese hanno annunciato, tramite una nota ufficiale, che non prenderanno parte alla trasferta di Torino di lunedì sera.

«Coerentemente con la scelta fatta nelle ultime stagioni, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte agli ospiti per la trasferta di Torino e pertanto non ne prenderà parte. Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta, di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza».

Le restrizioni erano arrivate in seguito all'episodio che aveva coinvolto Mike Maignan durante Udinese-Milan del 20 gennaio scorso. In quella partita il portiere rossonero era stato vittima di cori razzisti e di conseguenza erano arrivate le sanzioni nei confronti della curva del club friulano.