Dibu Martinez come Dybala, zittisce il pubblico francese poi prende il secondo giallo e non viene espulso

Vincere un Mondiale è sempre un grande vanto e perderlo in finale un vero e proprio smacco che difficilmente passa. Soprattutto se si parla di argentini e francesi. A riaccendere la rivalità ci ha pensato Dibu Martinez, portiere dell'Aston Villa che ha vinto ai rigori nei quarti di finale di Conference League contro il Lille. Il portiere argentino ha deciso di stuzzicare gli avversari dopo un penalty parato, con l'arbitro che non ha gradito il suo gesto e lo ha ammonito.

Cosa è successo

Durante i calci di rigore Emiliano Martinez si è messo in mostra parando due penalty.

Dopo uno di questi ha pensato bene di zittire il pubblico francese ricordando la vittoria del Mondiale in Qatar. Il gesto ha ricordato quello di Dybala che nel derby ha battibeccato con Guendouzi scaldando la temperatura. Per far abbassare le arie al biancoceleste, il numero 21 della Roma gli ha mosrtrato i parastinchi dove è raffigurato mentre bacia la coppa del mondo, vinta proprio contro la Francia di Guendouzi. Dibu è così stato ammonito per la seconda volta, ma questo non ha portato all'espulsione del portiere dell'Aston Villa che ha potuto continuare e completare i rigori.

Cosa dice il regolamento

Questo è stato possibile grazie al regolamento del calcio, che ha permesso al portiere di rimanere tra i pali della sua squadra. La norma, infatti, sancisce che le ammonizioni non sono prese in considerazione in questa fase, ma solo le espulsioni. Quest significa che se un giocatore viene ammonito per la seconda volta durante i calci di rigore questo può rimanere in campo completando la serie dagli undici metri.