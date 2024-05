Frosinone-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La 36a giornata di Serie A si aprirà con il match del Benito Stirpe tra Frosinone e Inter. I nerazzurri neo campioni d'Italia vogliono chiudere in bellezza il campionato, dopo il passo falso contro il Sassuolo (seconda sconfitta in campionato). Lautaro vuole tornare al gol e consolidare il primo posto nella classifica cannonieri. La squadra di Di Francesco deve ancora conquistarsi la salvezza e si affida all'estro di Matias Soulé. Simone Inzaghi pronto a dare ancora spazio ad Asllani e Bisseck; Arnautovic favorito su Sanchez per fare coppia con Lautaro Martinez.