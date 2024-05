Milan-Genoa 3-3, rossoneri beffati nel finale: rimonta vanificata da un'autorete di Thiaw. La vittoria manca da un mese

Con la Curva Sud in sciopero e sul piede di guerra, tanto da lasciare lo stadio a 10 minuti dalla fine sul 3-2, la prestazione del Milan è troppo altalenante e dopo una bella rimonta, si fa beffare all’87’ da un’autorete di Thiaw. Termina 3-3 a San Siro contro il Genoa di Gilardino.

Milan-Genoa 3-3: il riassunto del match

Senza Maignan e Loftus-Cheek, out per infortunio, la gara dei rossoneri inizia in salita. Tomori butta giù in area Vogliacco, l’arbitro Prontera non ha dubbi e concede un rigore ai Grifoni. Dagli 11 metri segna Retegui che spiazza Sportiello. Siamo al 5’ e per il Diavolo è già tutto difficile. Ma la reazione è quella che ci si attende. Pulisic colpisce il palo con un bel tiro a giro, poi è Martinez a rifugiarsi in angolo su una conclusione dello statunitense, che prova a colpire dalla distanza. A pochi secondi dall’intervallo, arriva il gol del pareggio: cross di Chukwueze, colpo di testa di Florenzi.

Il terzino torna a segnare dopo quasi due anni, dall’8 maggio 2022 nel 3-1 al Bentegodi contro il Verona in piena cavalcata scudetto.

L’inizio ripresa è un incubo per il Milan. Il Genoa va subito in gol: cross di Vogliacco, incornata di Ekuban, bravo a rubare il tempo a Gabbia. Ed è ancora impetuosa la reazione dei rossoneri. Prima pareggiano con Chukwueze, ma il nigeriano è in fuorigioco e il gol non viene convalidato. Il Diavolo non si arrende: Theo Hernandez cerca di impegnare Martinez, poi è Giroud a divorarsi il 2-2. Il pressing è insistente e il pareggio arriva con un colpo di testa di Gabbia, che salta tra Spence e Retegui, sugli sviluppi di un corner battuto da Florenzi. Passano 3’ e Giroud porta avanti i rossoneri, ribaltando il risultato. La Curva Sud abbandona lo stadio. Giusto in tempo per non guardare il 3-3: cross di Thorsby che carambola in area, la palla sbatte sulla gamba di Thiaw ed entra in area. L'ultima vittoria del Milan risale ormai a un mese fa