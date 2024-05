Infortunio Danilo, problema muscolare contro la Roma: come sta e quante partite salta

Ieri sera la Juventus ha pareggiato 1-1 contro la Roma allo Stadio Olimpico. Continua il periodo di pareggi per i bianconeri che non vince da ben quattro partite, con una sola rete segnata nelle ultime quattro giornate. Una partita agrodolce per Vlahovic e compagni che non sono riusciti a sfruttare le tante occasioni. Dall'altra parte del campo, grande lavoro difensivo per Bremer, Gatti e Danilo, con quest'ultimo che si è anche infortunato. Il brasiliano, infatti, ha concluso la partita, ma in mattinata si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare.

Come sta Danilo: il comunicato

A fare chiarezza sulle condizioni dell'ex Manchester City e Real Madrid ci ha pensato al stessa Juventus che ha emanato un comunicato ufficiale: «Danilo, nel corso della gara Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica».

Quante partite salta

L'infortunio è di bassa entità, ma non si sa bene quante partite salterà Danilo. Il centrale difensivo di sicuro non sarà disponibile per la prossima gara contro la Salernitana, in programma domenica 12 maggio. Difficilmente, però, le condizioni del brasiliano miglioreranno entro la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta che invece c'è il 15 dello stesso mese. Una delle ipotesi che fanno preoccupare Allegri è quella che vede il centrale indisponibile fino al termine della stagione.