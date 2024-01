Diretta Lazio-Roma dalle 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Derby. Una parola che blocca la città. Lazio e Roma si giocano il passaggio in semifinale di Coppa Italia in una gara senza nessuna possibilità d'appello. Questa sera dall'Olimpico deve uscire per forza una vincitrice che se la vedrà contro la vincente di Juventus e Frosinone in programma domani. Per i calcoli non c'è spazio: non ci sono punti in palio. Serve solamente una cosa, quel coraggio che molto spesso in un match come questo manca. Perché viene fuori soprattutto la paura di perdere più che la voglia di vincere. Ma oggi il pareggio non può uscire. Al massimo i calci di rigore («che non sono una lotteria» ha detto Boniek) decideranno chi esulterà e chi invece masticherà amaro. Sì, è pur sempre Coppa Italia, ma è il derby.

Lazio-Roma, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.

All.: Sarri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

Lazio-Roma, dove vederla

Lazio-Roma è in programma oggi, mercoledì 10 gennaio alle 18 allo stadio Olimpico. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Italia Uno. Mediaset ha infatti i diritti della Coppa Italia. In streming, in maniera gratuita, la gara si potrà seguire collegandosi al sito Spormediaset.it. Diretta testuale su Ilmessaggero.it