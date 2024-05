Roma-Bayer Leverkusen: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Olimpico si prepara ad abbracciare la Roma che giovedì sera affronterà il Bayer Leverkusen neo campione di Germania nella semifinale d'andata di Europa League. De Rossi contro Xabi Alonso, due allenatori giovani ma con le idee molto chiare e che amano far giocare le loro squadre in maniera propositiva. I giallorossi ritrovano Romelu Lukaku che in Europa League solitamente si accende, come ha fatto con l'Inter al suo primo anno, quando portò i nerazzurri in finale.