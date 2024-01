Infortunio Dybala, problema muscolare nel derby: non rientra in campo nel secondo tempo di Lazio-Roma

Tegola per Mourinho nel derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Nel corso del riscaldamento in vista del ritorno in campo per il secondo tempo, il portoghese ha sostituito Paulo Dybala che ha lasciato il campo per un problema muscolare. Dopo aver giocato un buon primo tempo, l'argentino ha chiamato il medico giallorosso con un'espressione dubbiosa. Mourinho ha deciso di sostituirlo con Pellegrini che entra in campo.

