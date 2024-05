Andrea Giambruno con la figlia Ginevra allo Stadio Olimpico, dietro di loro anche la mamma del premier Giorgia Meloni

Per chi farà il tifo Ginevra, la flglia di Andrea Giambruno e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Le possibilità sono due: Lazio come la nonna materna, Anna Paratore o Juventus come suo padre. Entrambi allo stadio Olimpico qualche giorno fa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lei con la sciarpa della Lazio al collo, lui in giacca e cravatta.

Giambruno, in due vicino alla sua auto. Mantovano: «Non erano dei Servizi segreti»

Andrea Giambruno con la figlia allo stadio

In tribuna in braccia al papà c'era anche lei, Ginevra. Felice, sorridente, coinvolta proprio da Andrea Giambruno che non si è staccata nemmeno un solo attimo da lei. E la nonna? Lei non perde una sola partita della sua Lazio.

Lo fa da sempre con passione, accompgnata da alcune amiche della Garbatella. Una partita tanto sentita quanto sofferta per la mamma di Giorgia e Arianna. Così tanto da non riuscire a godersi la propria nipotina. Secondo il settimanale Chi tra nonna e Ginevra solo qualche sguardo a distanza, qualche sorriso ma niente di più. Ma al minuto 75 Andrea Giambruno a malincuore ha dovuto salutare tuttui, abbandonare lo stadio e tornare a casa. La sua Ginevra era stanca.

Da buon papà Andrea ha riportato a casa la sua piccola Ginevra tra le braccia di mamma Giorgia. Ma alla sua piccola ha strappato una promessa. Per la finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma a metà maggio saranno ancora insieme, tutte e due ancora allo stadio Olimpico. Ma questa volta Ginevra ha promesso di resistere fino alla fine, supplementari e rigori compresi...