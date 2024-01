Lazio-Roma: quando e dove vederla, probabili formazioni, stade chiuse, arbitro e statistiche

Lazio-Roma non è e non sarà mai una partita come le altre. A maggior ragione quando in gioco c'è l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Dal 26 maggio del 2013, quando le due squadre si affrontarono nella finale della competizione, è la prima volta che biancocelesti e giallorossi si incontrano in una gara unica. In un Olimpico blindatissimo, con oltre mille agenti in più rispetto alle solite partite di campionato, le formazioni di Maurizio Sarri e Josè Mourinho si scontreranno in una sfida all'ultimo sangue, considerando che, essendo i quarti di finale una gara unica, non potrà finire in parità.

Appuntamento quindi oggi, mercoledì 10 gennaio, alle ore 18.00. Scopriamo ora le probabili formazioni e dove vedere la partita.

