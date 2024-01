Lazio-Roma, lancio di fumogeni e tafferugli tra tifoserie dentro l'Olimpico: ecco cosa è successo

Tensione tra tifosi allo Stadio Olimpico per il derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Una frangia dei tifosi della Lazio e una di quelli della Roma sono entrati in contatto con una schermaglia che ha visto diversi lanci di fumogeni da una parte e dall'altra. Tensione subito alle stelle in una delle partite più sentite dell'intero campionato italiano e che spesso è stata cornice di violenza dentro e fuori l'impianto del Foro Italico.

Lancio di fumogeni, cosa succede all'Olimpico

Proprio questo è succeso nei minuti antecedenti alla partita con i tifosi di Roma e Lazio che sono arrivati a contatto lanciandosi diversi fumogeni.

La schermaglia è avvenuta tra la Tribuna Tevere e i Distinti Sud, con questi sostenitori che hanno dato sfoggio di come non si sta in uno stadio.

Caos a Ponte Milvio, saluti romani dei tifosi

A tre giorni dall'adunata a braccia tese, alcuni tifosi della Lazio, radunati a ponte Milvio prima del match contro i giallorossi, hanno fatto saluti romani intonando «Avanti ragazzi di Buda», canzone antisovietica degli anni Cinquanta. Mentre ieri sera un piccolo gruppo di estrema destra si è riunito in piazza dei Mirti, nel quartiere romano di Centocelle, per ricordare Alberto Giaquinto, ucciso il 10 gennaio 1979 durante una manifestazione in occasione proprio del primo anniversario della strage di Acca Larentia. In un video si vedono alcuni militanti fare il saluto romano. L'iniziativa è stata lanciata sul suo profilo X da Ernesto Moroni, presidente del Movimento politico rivoluzionario Azione Frontale che aveva dato appuntamento a ieri sera, postando un manifesto e la frase «il ricordo si onora con l'azione». E forse anche queste nuove immagini potrebbero finire ora all'attenzione delle forze dell'ordine.