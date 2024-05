Paredes: «De Rossi mi ha migliorato». Poi scherza su un suo difetto

Il centrocampista della Roma alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen: «Per me era allenatore quando giocava affianco a me. Sono sempre stato molto legato a lui dal primo giorno che sono arrivato a Roma, mi ha sempre trattato bene e spero di dare per lui e per la Roma il contributo giusto per vincere. Cosa può migliorare? Mangia troppo».