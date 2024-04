Chi è Elisabetta Tulliani

Elisabetta Tulliani, nata a Roma il 16 maggio 1972, è un'avvocato di professione ma ha ricoperto molteplici ruoli nel corso della sua carriera. Oltre alla pratica legale, Tulliani si è distinta come presentatrice, giornalista televisiva e inviata per il programma "Unomattina". Ha anche esperienza nel mondo dello spettacolo come ballerina e ha insegnato come docente universitaria. Nel 1998, ha avuto la fortuna di vincere due miliardi di vecchie lire giocando all'Enalotto. Nel campo sportivo, ha avuto un periodo come presidente della squadra di calcio Sambenedettese all'inizio degli anni 2000 e successivamente è stata membro del consiglio di amministrazione del Perugia Calcio. Elisabetta Tulliani chi è: la tv, lo studio legale, l'amore con Fini e le due figlie. Condannata per la casa di Montecarlo