Bonus 100 euro, requisiti per fare domanda e quando presentarla: limiti reddito, famiglia e importo (soggetto a ritenute)

Bonus 100 euro. Con l'ok in cdm del decreto Primo Maggio prende forma l'insieme dei requisiti necessari per poter usufruire - nel mese di gennaio 2025 - dell'indennità riservata ai lavoratori dipendenti.

Bonus 100 euro, cos'è

Si tratta di una erogazione prevista nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità. Per ottenere la quale il lavoratore deve possedere determinati requisiti: di reddito e familiari. Vediamo quali.