Marsiglia-Atalanta: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Atalanta ha appena conquistato la finale di Coppa Italia ed è reduce dall'impresa contro il Liverpool ma adesso c'è da pensare al primo atto della semifinale di Europa League contro l'Olympique Marsiglia. La squadra di Gasperini scenderà in campo giovedì al Velodrome per provare a indirizzare la semifinale in vista del ritorno a Bergamo. Gasperini si affida a Scamacca che sta vivendo un momento magico. Lookman verso la panchina.