Fiorentina-Club Brugge: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Torna anche la Conference League con un'italiana in campo, la Fiorentina che giovedì sfiderà il Club Brugge per la semifinale d'andata. Vincenzo Italiano va a caccia della seconda finale europea consecutiva, provando questa volta a portare a casa il trofeo. La Viola si affida all'estro di Nico Gonzalez e al 'Gallo' Belotti che dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Beltran. Italiano dovrebbe scegliere Duncan e Mandragora in mezzo al campo per dare più copertura e cercare di disinnescare la velocità della squadra belga.