Venerdì 16 Giugno 2023, 10:16

«Non sono ancora pronto per andare all'estero. Preferisco restare in Serie A». Davide Frattesi è deciso a restare in Italia, il suo sogno sarebbe la Roma ma ha preso coscienza che la trattativa faticherà a decollare perché se la richiesta dal Sassuolo per il cartellino è di 30/35 milioni, la Roma non la accetterà. E poco importa se i giallorossi detengono il 30%, Pinto non ha intenzione di cedere, non lo ha fatto la scorsa estate, non lo ha fatto a gennaio e non lo farà adesso. Dunque, Frattesi si è arreso all’idea che probabilmente è meglio cambiare obiettivo e andare in un club che punti su lui realmente come l’Inter.

Inter-Milan, il paradosso dei soldi Champions: cedere un big (Onana-Theo Hernandez) per rinforzarsi sul mercato

I nerazzurri avrebbero già un accordo di massima con gli emiliani sulla base di 30 milioni, ma la priorità è vendere. La trattativa è in una fase avanzata e si basa su un prestito con obbligo di riscatto, all’interno potrebbe essere inserita una contropartita. In nerazzurro guadagnerà circa 3 milioni di euro e nelle casse giallorosse entrerà la preziosa percentuale. Sullo sfondo resta ancora la Juventus. Di certo c'è che il giocatore è stanco di aspettare e vorrebbe trovare squadra prima dell'inizio dei raduni per la prossima stagione. Con il Sassuolo, invece, è in piedi un’altra operazione che riguarda la cessione di Volpato e Missori che si trasferirebbero a circa 9 milioni. Altro denaro che entrerebbe nelle casse e contribuirebbe a centrare la plusvalenza di 30 milioni da effettuare entro il 30 giugno. Tiago Pinto ha cambiato obiettivo e starebbe puntando Youssouf Fofana, 24enne del Monaco seguito da Inter e Wes Ham. Secondo la stampa francese nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra i due club. Il problema, però, è lo stesso che c’è nella trattativa per Frattesi: il costo del cartellino di 35 milioni giustificato dai due anni alla scadenza del contratto.