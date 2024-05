Roma-Bayer Leverkusen, De Rossi verso la difesa a tre: ballottaggio Smalling-Llorente. Davanti torna Lukaku

È il momento delle scelte. Daniele De Rossi ha il quadro completo davanti a sé dopo tre giorni d’allenamento e i recenti recuperi di Smalling e Lukaku. Il difensore, dopo lo stop di Udine, può permettergli di schierare la difesa a tre, mentre il ritorno del belga al centro dell’attacco darà più profondità alla squadra.

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in tv e streaming. Probabili formazioni: Lukaku c'è

De Rossi nella conferenza stampa di ieri, non ha chiuso all’ipotesi di schierare tre centrali: due sono certi (Mancini e Ndicka), il terzo sarà uno tra l’inglese e Llorente.

Sulla corsia di destra, invece, potrebbe tornare El Shaarawy (Celik è squalificato, Kristensen è fuori lista), mossa che ha svoltato la gara di San Siro contro il Milan. A sinistra dovrebbe partire Spinazzola, anche se ha giocato contro il Napoli sabato scorso. In cabina di regia c’è Paredes, più riposato dopo aver scontato il turno di squalifica al Maradona, con lui Pellegrini e Cristante.

L'attacco

In attacco Big-Rom e Dybala, con Paulo che avrà la licenza di muoversi a tutto campo per dare imprevedibilità alla manovra. L’alternativa è giocare con la difesa a quattro, fare a meno di un centrale e piazzare sulla fascia destra Karsdorp. Ipotesi per il momento remota sia per le recenti prestazioni dell’olandese, sia per l’assetto troppo sbilanciato.