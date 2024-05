De Rossi: «Il Leverkusen squadra forte grazie al tecnico e ai nuovi calciatori»

Il tecnico della Roma alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro i tedeschi: «I giocatori sono molto forti e sono nelle posizioni ideali per fare male. Ha individualità incredibili, se pensiamo a Wirtz, Firmpong, Grimaldo e lo stesso Patrick (Schick, ndc) è un ragazzo che è sempre stato forte, ma è diventato uomo. Boniface, sono giocatori forti, in difesa sono solidi. Se non gioca Firmpong entra Tella, hanno giocatori di qualità e con grande gamba, ti lasciando sempre qualche dubbio su cosa fare, credo abbiano costruito una squadra molto forte grazie alle idee dell'allenatore e all'acquisizione di giocatori importanti».