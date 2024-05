De Rossi: «Sto valutando la difesa a tre contro il Bayer Leverkusen»

EMBED





Il tecnico della Roma alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro i tedeschi: «È una possibilità, è una cosa che stimolerebbe i miei giocatori all’uno contro uno, è una cosa che mi piace fare. A volte vi soffermate sul fatto che la difesa a tre la squadra non possa più farla. La difesa a tre se fatta bene e con protagonisti che sanno anche vivere la fase difensiva in fase offensiva, se sanno essere difensori e i primi attaccanti si può fare. Non vuol dire che lo faremo, ma può essere una contromossa importante per domani».