Smacco alla Roma nella nuova maglia del Liverpool per la prossima stagione

La nuova maglia del Liverpool è qui, con i Reds che hanno presentato in questi giorni il nuovo home kit per la stagione 2024/2025. Il club inglese, come ogni anno, ha reso disponibile la nuova divisa, ma quest'anno ha deciso di fare un "dispetto" alla Roma riprendendo un particolare specifico. I tifosi giallorossi più giovani non lo noteranno, ma quelli più anziani potranno rivedere nel colletto della divisa quello della squadra del 1984 che ha vinto la Coppa dei Campioni, attuale Champions League, proprio contro la Roma.

La scelta è stata presa proprio per ricordare quei calciatori e quella vittoria che ha permesso al club di alzare la quarta Coppa dei Campioni della loro storia. Era il 30 maggio 1984 quando allo Stadio Olimpico, Grobbelaar e compagni vincevano ai calci di rigore contro i giallorossi, cancellando il loro sogno.

Un ricordo doloroso che dalla prossima stagione potrebbe continuare a riaffiorare nei tifosi della Roma più grandi e che hanno assistito a quel giorno negativo.