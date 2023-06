Napoli, Rudi Garcia è il nuovo allenatore. L'annuncio di De Laurentiis: «L'ho scelto dopo averlo frequentato 10 giorni»

Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore: è Rudi Garcia, ex anche della Roma così come lo era stato Spalletti. Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato sui profili social: «Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!».

Garcia torna in Italia

Rudi Garcia torna quindi in Italia dopo l'esperienza alla Roma: ha allenato i giallorossi dal giugno 2013 al gennaio 2016 con un bilancio di 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine. Dell'Italia è sempre rimasto innamorato e non lo ha mai nascosto neanche quando è tornato in Francia (al Marsiglia e al Lione) e poi all'Al-Nassr dove di recente ha allenato Cristiano Ronaldo.