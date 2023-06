Inter-Milan, il paradosso dei soldi Champions: cedere un big (Onana-Theo Hernandez) per rinforzarsi sul mercato

Il Manchester United su Theo Hernandez, il Chelsea su Onana. Senza dimenticare i malumori di Maignan e i possibili addii, sponda interista, di Brozovic e Dumfries. Insomma, Milan e Inter hanno bisogno di cedere almeno un big per fare mercato e rinforzarsi. Ed è qualcosa che lascia perplessi i tifosi. Da una parte i nerazzurri hanno incassato oltre 100 milioni di euro dalla Champions, persa soltanto in finale contro il Manchester City; dall’altra i rossoneri hanno sfiorato quota 100, arrendendosi soltanto in semifinale nel doppio euroderby. E gli obiettivi di mercato delle due milanesi, tra acquisti e sogni a parametro zero, sono tanti: Koulibaly, Frattesi, Milinkovic-Savic e Lukaku per Simone Inzaghi; Frattesi, Milinkovic-Savic, Kamada, Chukwueze e Thuram per Stefano Pioli. E i Red Devils piombano su Theo Hernandez. In via Aldo Rossi sono pronti a cederlo davanti a una maxi offerta di 70 milioni di euro.

Con questa iniezione di denaro fresco, il Milan prenderebbe il sostituto di Theo e per rinforzare altri reparti, soprattutto due pedine che meritano particolare attenzione: l’esterno destro e un nuovo centravanti. Theo era arrivato da riserva Real e ha trovato il posto fisso in rossonero: in tutto 167 partite, di cui 161 da titolare, 24 gol realizzati, con tre rigori. A febbraio 2022 ha prolungato il contratto rossonero fino all’estate del 2026, con adeguamento di stipendio: dal milione e mezzo del primo accordo, ai quattro attuali. Al giocatore sarebbe garantito un ingaggio molto più elevato. E Maignan? Non è felice per l’addio di Paolo Maldini e potrebbe decidere di non rinnovare il contratto, in scadenza il 30 giugno 2026. Se il Milan piange, l’Inter non ride. Il Chelsea sonda il terreno per Onana, che potrebbe partire per 60 milioni di euro. Soldi che servirebbero per un sostituto (Vicario o Sommer) e Frattesi, con il quale c’è già un accordo di massima. Anche se Simone Inzaghi vuole Milinkovic-Savic.

Insomma, vendere per rinforzarsi. È la regola del mercato per restare competitivi monitorando il bilancio.