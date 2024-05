Bayer Leverkusen: giocatori chiave, classifica e punti deboli dell'avversaria della Roma

La Roma stasera affronta il Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League. Non è la prima volta che le due squadre si afforontano, già lo scorso anno i tedeschi avevano sfidato i giallorossi proprio nel penultimo atto del torneo. Quella volta ad aver avuto la meglio è stato Mourinho, con un gioco abbastanza difensivo e attendista che però ha dato i suoi frutti. Stavolta entrambe le squadre sono cambiate. Da una parte c'è De Rossi in panchina e non più lo Special One, dall'altra ci sono i nuovi campioni di Germania che hanno trionfato per la prima volta nella loro storia.

Roma-Bayer Leverkusen, De Rossi verso la difesa a tre: ballottaggio Smalling-Llorente. Davanti torna Lukaku

Il record di punti

La cavalcata di Wirtz e compagni è degna di nota perché arriva senza sconfitte. Il club, infatti, non perde dalla passata stagione, grazie soprattutto a una capacità di non morire mai. Questo perché il Bayer Leverkusen ha segnato ben 29 reti dall'80' in poi, una capacità di rimanere in gara che permette a Xabi Alonso di non perdere punti. Questi fino ad ora sono 81 e potrebbero diventare cifra tonda entro la fine del campionato. Al termine della Bundesliga, infatti, mancano tre gare, 9 punti in totale che proietterebbero il club tedesco a 90. Questo è un record della squadra, ma soprattutto quasi dell'intero campionato. Il Bayern Monaco, infatti, detiene il record della vittoria con un bottino maggiore: 91 punti nell'annata 2012/2013.

Il gioco di Xabi Alonso e i giocatori chiave

Artefice di questa vittoria nel campionato tedesco è stato senza ombra di dubbio Xabi Alonso, il tecnico emergente passato dalle giovanili della Real Sociedad alla Bundes proprio con il Bayer. Il suo stile di gioco è votato all'attacco, impostato sul pressing alto e fraseggio corto per trovare spazi in cui attaccare. La formazione preferita è il 3-4-2-1, che trova la sua forza negli esterni molto veloci e bravi sotto porta. Grimaldo a sinistra e Frimpong a destra hanno segnato insieme 24 gol in tutte le competizioni in questa stagione. Bravi ad attaccare e a mettere pressione, le due ali sono di sicuro i giocatori più importanti della squadra.

Oltre a loro però ci sono difensori centrali alti e fisici, sebbene un po' lenti, come Tapsoba, Hincapié, Koussonou e Tah. A centrocampo, Xabi Alonso può contare sia sulla quantità di Ezequiel Palacios che sui muscoli e di Xhaka, molto bravo nel dettare i ritmi di gioco. Davanti a loro c'è il primo vero e proprio pericolo per i difensori della Roma: Florian Wirtz. Fantasista ventenne agisce indisturbato tra il centrocampo e la difesa avversaria da dove riesce spesso a imbucare i compagni. In attacco, poi, il titolare è Victor Boniface (18 reti in totale in questa stagione), mentre la sua riserva è una vecchia conoscenza della Roma: Patrik Schick.