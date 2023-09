Mancini, ecco le prime convocazioni da ct dell'Arabia Saudita

Roberto Mancini è già al lavoro in Arabia. L'ormai ex ct dell'Italia, dopo aver firmato il maxi contratto che lo legherà alla Nazionale saudita almeno fino al Mondiale del 2026, ha diramato la prima lista dei suoi convocati in vista delle amichevoli contro il Costa Rica venerdì prossimo, match in programma al St. James Park di Newcastle, e il 12 contro la Corea del Sud.

I due appuntamenti saranno importanti per Mancini in vista della prossima Coppa d'Asia, al via il prossimo gennaio in Qatar e obiettivo dichiarato della Federazione, che si trova nel girone con Oman, Thailandia e Kyrgyzstan.

Ecco allora le prime scelte di Roberto Mancini.

Portieri: Muhammad Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Muhammad Al-Yami.

Difensori: Raghad Al-Najjar, Yasser Al-Shahrani , Abdullah Al-Omari, Hassan Timbukti, Ahmed Sharahili, Ali Al-Bulayhi, Sultan Al-Ghanam, Ahmed Basmoud.

Centrocampisti: Saud Abdel Hamid, Riyad Sharahili, Abdullah al-Khaibri, Ali Hazazi, Muhammad Kno, Salem al-Dosari, Nasser al-Dosari, Sami al-Naji, Samihan al-Nabit.

Attaccanti: Abdulaziz al-Bishi, Abdul Rahman Gharib, Fahd al-Rashidi, Fahad al-Mawlid, Abdullah al-Hamdan, Firas al-Buraikan.