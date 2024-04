Kabir Bedi sulla perdita del figlio: «Ho fallito… ha preso questa decisione»

Kabir Bedi ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ si apre a delle confessioni riguardanti la perdita del figlio Siddharth Bedi, scomparso a soli 25 anni. “Io volevo salvarlo ma ho fallito… un periodo terribile per me, avevo altri problemi… questo è il momento più doloroso della mia vita… aveva 25 anni e lui era molto gentile, un buon uomo, non violento,… soffriva di schizofrenia”, dichiara e aggiunge “Lui era molto intelligente… ha preso questa decisione dopo che lui ha fatto una discussione con me… Quello che ho scritto nel mio libro in un capitolo, questo dialogo tra un padre che voleva prevenire e impedirgli di fare una cosa terribile e un figlio che era determinato a fare questa cosa… un conflitto terribile, non c’è dolore più grande di perdere un figlio e quando si unisce con un senso di colpa, è più terribile” www.raiplay.it