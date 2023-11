Marianna Puolo, la mamma di Roberto Mancini: ««Ucraina-Italia? Mi sono addormentata, non riuscivamo a segnare...»

Marianna Puolo, la mamma dell'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, ha raccontato di essersi addormentata durante la partita Ucraina-Italia, che ha qualificato gli azzurri agli Europei 2024. Su quella panchina non c'è più suo figlio ma Luciano Spalletti. «Ne ho vista una parte, perché poi mi sono addormentata...», ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. Con Giorgio Lauro e il conduttore di questa settimana, Enzo Iacchetti, ha commentato il match di ieri sera. «Non mi sono addormentata per la partita però - ha specificato la madre di Roberto Mancini -, l’ho fatto nel secondo tempo, non riuscivamo a segnare e allora…».

Da Mancini i complimenti alla Nazionale

Poi la risposta sulla prestazione degli azzurri: «Sì mi sono piaciuti tutti, in particolare Chiesa.

Sinceramente se nel primo tempo fossimo stati 2-0 non avremmo rubato nulla». Anche suo figlio Roberto stamattina ha fatto i complimenti agli azzurri via social. «E ha fatto benissimo. Lui un europeo lo ha vinto, speriamo possa farlo anche la squadra attuale. Lui lo vedrò il 27, lui compie gli anni e verrà qui da noi a pranzo, come sempre».