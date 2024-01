Mancini: «È come se Vialli non se ne fosse mai andato, lo sento sempre insieme a me»

“Abbiamo vissuto insieme anni bellissimi da giovani, abbiamo vinto e fatto una vita insieme. Io lo sento sempre insieme qua con me. È come se Gianluca non se ne fosse mai andato, è come se fosse a Londra in questo momento. Perché ci sono stati mesi in cui non ci siamo sentiti, quando lavorava in Inghilterra. Ci sentivamo ogni tanto, ma credo che l’amicizia fraterna vada al di là di tutto, quindi non contava quante volte ci vedessimo in un anno o ci sentissimo, eravamo legati moltissimo e così per me lui è ancora qua”. Così Roberto Mancini parlando di Gianluca Vialli a Che tempo che fa su canale NOVE.