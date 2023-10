Mancini ancora sconfitto con l'Arabia, la madre lo difende: «Il Mali è molto forte. Italia? Tutta colpa di Jorginho che ha sbagliato il rigore»

Non è cominciata bene l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. L'ex ct dell'Italia ha perso anche ieri in amichevole contro il Mali e si tratta della terza sconfitta nelle prime quattro partite in Medio Oriente. A difenderlo però ci ha pensato la madre, Marianna Puolo, ospite di "Un Giorno da Pecora’" su Rai Radio1: «Ho seguito Mali-Arabia Saudita sul telefonino, è vero che Roberto ha perso ma va detto che il Mali è abbastanza forte, l’Arabia Saudita è ancora in fase di costruzione, altrimenti non avrebbero chiamato mio figlio per invertire la rotta».

E poi sulla partita dell'Italia, sconfitta a Wembley dall'Inghilterra: «Gli inglesi sono sicuramente forti, sono stati grintosi più loro di noi.

Eravamo partiti bene e poi ci siamo afflosciati. Sicuramente mi è piaciuto Scamacca mentre non so dire che mi sia piaciuto meno».

Inevitabile il ricordo dell'Europeo vinto da Mancini nel 2021: «Sempre in Inghilterra, seppur ai rigori, mio figlio ha vinto l’Europeo dopo tantissimi anni, eppure tanti sembrano averlo già dimenticato… Io penso sempre a quello che ha sbagliato quei due rigori che ci hanno rovinato…». Il riferimento è a Jorginho, che durante le qualificazioni al Mondiale di Qatar2022 sbagliò due rigori con la Svizzera, uno all'andata e uno al ritorno, condannando l'Italia ai playoff e alla successiva eliminazione per mano della Macedonia del Nord.