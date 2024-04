In India , nella città di Jaipur, le temperature record hanno costretto uno zoo ad adottare nuove misure per proteggere gli animali. Gli addetti hanno dato da mangiare agli esemplari gelati di frutta e angurie e installato refrigeratori nei pressi dei recinti. Secondo l’ufficio meteorologico, tra aprile e giugno in India sono previste sempre più ondate di calore.