Eriksson e il tumore al pancreas, il cancro che uccise Vialli: sintomi, diagnosi e cure

Il dramma di Sven Goran Eriksson ha sconvolto il mondo del calcio. L'ex allenatore della Lazio ed ex ct dell'Inghilterra ha confessato alla radio svedese P1 di avere un cancro al pancreas inoperabile, come scrive anche la CNN, aggiungendo: «Nella migliore delle ipotesi ho forse un anno di vita, nella peggiore un po' meno». Il tumore al pancreas è un nemico difficile, difficilissimo da combattere. La neoplasia uccide in italia ogni anno 14mila persone. E' la stessa malattia per cui è morto Gianluca Vialli a 58 anni lo scorso anno e per cui è stato operato Fedez. Spesso il problema principale è la difficoltà di diagnosticare questo tipo di tumore a una ghiandola così importante per il sistema digestivo e intestinale. Ma quali sono i sintomi e le cure?