Terremoto, sindaco Portici su scossa Vesuvio: «Se evacuati ci mandino in Cilento»

Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha riferito all'Adnkronos che la maggior parte dei cittadini non ha avvertito le recenti scosse di terremoto causate dal Vesuvio . L'ultimo evento sismico, di magnitudo 3.1 della scala Richter con epicentro a sette km da Portici, segue una scossa di magnitudo 2.1 registrata due settimane fa con epicentro proprio a Portici. «Sull'evacuazione per rischio vulcanico, c'è un piano del dipartimento della Protezione Civile che si basa sulla prevedibilità dell'eruzione vulcanica secondo cui si dovrebbe evacuare prima dell'eruzione del Vesuvio. Rispetto a questo piano chiediamo di nuovo al dipartimento della Protezione Civile e alla Regione Campania di essere destinati al Cilento piuttosto al Piemonte, come invece indica il piano: molti cittadini di Portici hanno casa nel Cilentano e dal punto di vista morfologico il Cilento è più simile a Portici» ha detto il sindaco.