Italia, Mancini sarà il coordinatore delle Nazionali: Bollini il suo nuovo vice, Nunziata all'Under 21

Il Consiglio federale di oggi ha dato i suoi verdetti. Roberto Mancini diventa coordinatore dell’attività tecnica della Nazionale, dell’Under 21 e dell’Under 20. Una decisione che permetterà, sul campo, di applicare gli stessi stili e gli stessi sistemi di gioco. Questa è l’intenzione della Figc.

Ovviamente cambiano anche i tecnici delle varie nazionali.

Carmine Nunziata prende il posto di Nicolato all’Under 21 dopo la finale Mondiale in Argentina (persa contro l’Uruguay), mentre l’Under 20 sarà di Attilio Lombardo. Alberto Bollini, fresco campione d’Europa con l’Under 19 invece sarà il vice di Mancini nella nazionale maggiore. Nello staff tecnico entra anche Andrea Barzagli.

Il commissario tecnico si confronterà con Maurizio Viscidi, che ha lo stesso ruolo nelle giovanili azzurre. E, a proposito di giovanili, Bernardo Corradi è stato promosso dall’U17 all’19. Massimiliano Favo passa dalla u15 all’Under 17. Daniele Franceschini e Daniele Zoratto sono confermati alla Under 18 e alla Under 16. All’Under 15 approda, con la supervisione di Antonio Rocca, Enrico Battisti. Novità anche per il vice, che sarà Bruno Redolfi. Ci vorrà ancora del tempo infine per decidere sulla Nazionale femminile dopo il flop Mondiale e con Milena Bertolini che è out. Infine, come annunciato ieri da Gabriele Gravina e come anticipato da Il Messaggero, per il ruolo di capo delegazione il nome caldo è quello di Buffon.