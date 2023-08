Roma, Gasperini blocca Zapata: resta all'Atalanta. Ora il sogno è Lukaku e spunta Jovic

Duvan Zapata resta a all’Atalanta. Gian Piero Gasperini si è opposto alla sua cessione dopo l’infortunio di El Bilal Touré che ha complicato i piani del club. Nonostante l’accordo tra la Roma e il giocatore fosse stato trovato e quello tra i due club era in via di definizione (7 milioni di parte fissa più 3 di bonus), la cessione non andrà in porto. Adesso Tiago Pinto dovrà ricominciare da capo e lavorare per trovare un attaccante a José Mourinho. Impresa complicata a 10 giorni dalla fine del mercato in cui i giochi sono parzialmente fatti.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, niente Lloris: in porta Sepe o Joronen. Roma, sogno Lukaku. Milan, ecco il prezzo di Ekitike

Tra i calciatori proposti ai giallorossi ci sarebbe Romelu Lukaku che al momento il Chelsea vorrebbe cedere solo a titolo definitivo e a non meno di 30 milioni.

La difficoltà a trovare acquirenti, però, potrebbero far cambiare idea ai Blues che stanno vagliando l’idea di aprire al prestito (c’è ancora uno slot aperto).

Solo in questo caso la Roma potrebbe approcciarsi alla trattativa chiedendo al Chelsea di pagare parte dell’ingaggio da oltre 10 milioni di euro. Un’altra ipotesi sarebbe Luka Jovic in uscita dalla Fiorentina e fuori dalla lista Uefa